Ajax neemt afscheid van trainer García

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft afscheid genomen van trainer Oscar García. De Spaanse coach had nog een contract tot medio 2027, maar in goed onderling overleg is besloten de samenwerking per direct te beëindigen, meldt de club. Ajax had al de Spaanse trainer Míchel aangetrokken voor het nieuwe seizoen.

García begon afgelopen februari als trainer van Jong Ajax in Amsterdam. De 53-jarige Spanjaard nam een maand later de taken over van Fred Grim, die de leiding had gekregen na het vertrek van John Heitinga. Onder García eindigde Ajax als vijfde in de Eredivisie en plaatste het zich via de play-offs voor de Conference League.

"Oscar stapte op een moeilijk moment in bij Jong Ajax", zegt technisch directeur Jordi Cruijff. "Kort daarna hadden we hem nodig bij Ajax 1 en dat was ook geen makkelijke situatie. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inspanningen en hebben hem uiteraard veel succes gewenst in zijn verdere loopbaan."

In navolging van García vertrekt ook fysiektrainer Enrique Sanz bij Ajax.