Spaans koninklijk gezin zondag in VS aanwezig bij WK-finale

Koning Felipe, koningin Letizia en hun dochters prinses Leonor en prinses Sofía reizen af naar de Verenigde Staten om Spanje zondag aan te moedigen tijdens de finale van het WK-voetbal. Dat maakte het Spaanse hof woensdag bekend.

Het is de tweede keer dat Felipe dit toernooi een wedstrijd van La Roja bekijkt vanaf de tribune. De koning reisde eerder af naar Mexico, waar hij in juni Spanje in de groepsfase met 1-0 zag winnen van Uruguay.

Spanje speelt zondag in New Jersey tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die andere halvefinalewedstrijd wordt woensdagavond in Atlanta gespeeld.