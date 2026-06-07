Het filmfestival Tribeca in New York heeft excuses gemaakt voor opmerkingen die een komiek en een influencer eerder deze week maakten op de rode loper, bij de première van de film The Wedding Entertainer. Het festival noemt de grappen "aanstootgevend en onacceptabel".

Influencer Lizzy Savetsky sprak komiek Elon Gold, een van de producenten van de film, op de rode loper. Gold merkte op dat de film is gedraaid in Israël. "Ik ben tijdens het draaien alleen maar verkracht door twee Israëlische honden", zegt Gold. Savetsky antwoordt vervolgens: "Ik dacht dat ze alleen maar Palestijnen verkrachtten." De Verenigde Naties besloten eind mei om Israël op een zwarte lijst te zetten vanwege het systematisch gebruik van seksueel geweld in de Palestijnse gebieden.

De clip met de opmerkingen werd de afgelopen twee dagen veelvuldig gedeeld op sociale media en leidde tot veel boze reacties. In een verklaring op sociale media meldt het festival dat "seksueel geweld en het menselijk lijden niet moet worden bespot of geminimaliseerd. De opmerkingen die op de rode loper zijn gemaakt, zijn niet in overeenstemming met de waarden van het festival en veroorzaken veel pijn."

Het festival stelt ook dat het nog niet gelukt is Gold en Savetsky te spreken over hun uitlatingen.