Mitchell Esajas, medeoprichter van The Black Archives en New Urban Collective, levert het koninklijke lintje in dat hij in 2023 kreeg. Hij doet dat naar aanleiding van het onderzoek naar de rol van het Huis Oranje-Nassau in het koloniale verleden. Esajas vindt de verklaring van koning Willem-Alexander na de presentatie van het onderzoek niet krachtig genoeg.

Esajas zegt dat de conclusies van het onderzoek voor hem niet verrassend zijn. Hij wijst erop dat het koningshuis volgens het onderzoek op verschillende manieren profiteerde van slavernij en kolonialisme. Vanuit Ghana, waar hij vrijdag in Kormantse was, zegt hij dat "woorden over verzoening en verbinding niet genoeg zijn zolang economische en raciale ongelijkheid blijft bestaan". Esajas noemt het prijzenswaardig dat de koning het onderzoek heeft laten uitvoeren, maar zegt dat dit mede het resultaat is van jarenlange strijd van zwarte gemeenschappen.

Hij kreeg het lintje in 2023 voor zijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet via Kick Out Zwarte Piet, New Urban Collective en The Black Archives. Het lintje ziet hij als erkenning van zijn maatschappelijke inzet, maar hij zegt het vanwege het onderzoek nu niet meer te willen dragen.