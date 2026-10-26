Jordaanse royals steunen nabestaanden na schietpartij in kerk

Leden van de Jordaanse koninklijke familie hebben hun steun betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers van de recente aanslag op een kerk. Koningin Rania, prinses Rajwa en prinses Salma bezochten het dorp Hammoud, waar ze families van de slachtoffers troostten. Op beelden is te zien dat de vrouwen, in het zwart gekleed, zichtbaar aangedaan waren en huilende vrouwen omhelsden.

Ook kroonprins Hussein bezocht Hammoud, waar de schietpartij vrijdag plaatsvond. Hij steunde net als zijn moeder en vrouw de nabestaanden en sprak zich uit tegen het geweld. De zoon van koning Abdullah sprak onder meer van een "lafhartige en verraderlijke daad". Ook zei hij dat de aanslag gericht was op alle Jordaniërs en benadrukte hij dat de staat alle middelen inzet om de daders op te sporen.

De aanval was tijdens een uitvaart en negen mensen overleefden het niet. Tientallen mensen raakten gewond. Koning Abdullah sprak van een terreuraanslag en zei dat de daders "met ijzeren vuist" gestraft zullen worden. Geen enkele groep heeft de aanslag opgeëist.