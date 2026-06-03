Rapper Ye, ook bekend als Kanye West, is voor de behandeling van het kort geding over zijn mogelijke inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat bevestigt Anis Boumanjal, de advocaat van de organisator van zijn aankomende concerten in Arnhem, na berichtgeving hierover van Het Parool.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) probeerde de komst van de rapper te voorkomen, omdat hij in het verleden onder meer antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. Die deed de Amerikaanse artiest onder meer tijdens eerdere shows en in zijn liedjes.

Over de verblijfplaats van Ye wil Boumanjal niets kwijt. "Ik weet niet of hij in het Okura zit. Ik ben maar een advocaat", zegt hij.

Ye treedt zaterdag en maandag op in de GelreDome in Arnhem. In verscheidene Europese landen, waaronder Italië, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen, gaan concerten van Ye niet door.