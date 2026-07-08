CAÏRO (ANP/RTR) - De Egyptische voetbalbond heeft het contract met bondscoach Hossam Hassan verlengd. Volgens lokale media loopt het contract tot en met 2030. Egypte werd dinsdag uitgeschakeld in de achtste finales van het WK door Argentinië (2-3), door drie late doelpunten van de titelverdediger.

"Voorzitter Hany Abo Rida heeft aangekondigd dat het bestuur van de bond heeft ingestemd met de contractverlenging van Hossam Hassan, hoofdcoach van het Egyptische nationale elftal, en teamdirecteur Ibrahim Hassan," aldus de bond in een verklaring.

Hassan (59) is sinds 2024 bondscoach van Egypte. Het land bereikte vorig jaar de halve finales van de Afrika Cup. Op het WK boekte Egypte zijn eerste WK-zege ooit, pakte 5 punten in de groepsfase en versloeg in de zestiende finales Australië na strafschoppen.