ZÜRICH (ANP/RTR) - De Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega heeft aangekondigd dat hij zich kandidaat wil stellen bij de voorzittersverkiezing van de FIFA volgend jaar. De voormalige verdediger van onder meer Tottenham Hotspur is de eerste die publiekelijk heeft aangegeven dat hij het wil opnemen tegen zittend voorzitter Gianni ​Infantino.

"Mijn doel is helder: het voetbal dienen en de mensen die de sport tot leven brengen", aldus Vega (55) in een verklaring. "Ik stel me kandidaat om de wereldwijde voetbalfamilie te herenigen, echte en blijvende hervormingen door te voeren, de FIFA te moderniseren voor de 21e eeuw, stabiliteit en geloofwaardigheid te herstellen en het vertrouwen te herwinnen dat onze sport zo hard nodig heeft."

Naast Tottenham speelde Vega ook voor onder meer Grasshopper Club Zürich, Cagliari en Celtic. Hij kwam 23 keer uit voor de nationale ploeg van Zwitserland. Vega toonde eerder belangstelling in het voorzitterschap van de FIFA in 2015, 2019 en 2022.

Verkiezing

Infantino ligt onder vuur na het inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. Vooral de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd.

De voorzittersverkiezing is op 18 maart tijdens het FIFA-congres in het Marokkaanse Rabat. Tot de bekendmaking van Vega was er nog geen tegenkandidaat voor Infantino, die sinds 2016 de FIFA leidt.