Tyra Banks heeft een rechtszaak aangespannen tegen Netflix vanwege de eerder dit jaar verschenen documentaireserie Reality Check: Inside America's Next Top Model. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People op basis van rechtbankdocumenten. Het voormalig jurylid en model beweert dat de streamingdienst zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster.

Volgens Banks heeft Netflix maar 16 minuten van haar drieënhalf uur durende interview gebruikt "om een vals en lasterlijk verhaal te ondersteunen". In de documentaire wordt het verhaal verteld van de beginjaren van America's Next Top Model en wordt aandacht besteed aan een reeks problematische momenten van de show. Verschillende oud-deelnemers en juryleden van het programma spraken zich uit over hun vervelende ervaringen met Banks.

In de aanklacht wordt vermeld dat Banks haar kant van het verhaal heeft verteld, "maar wat de kijkers te horen kregen, was het misleidende verhaal dat de producenten kozen te vertellen". Ook zegt ze dat de momenten waarop ze verantwoordelijkheid nam voor "de meest controversiële momenten in ANTM" de eindmontage niet hebben gehaald.

Het 52-jarige model eist een schadevergoeding, inclusief "verlies van toekomstige inkomsten" vanwege de aankomende rechtszaak. Banks was 22 seizoenen lang te zien als presentatrice en jurylid van America's Next Top Model.