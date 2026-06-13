Edward, de hertog van Kent, heeft zaterdag voor een opmerkelijk moment gezorgd tijdens Trooping the Colour. De 90-jarige royal verscheen op het balkon van Buckingham Palace met zijn mobiele telefoon.

Edward stapte enkele ogenblikken na de rest van de Britse koninklijke familie via een andere deur het balkon op voor de jaarlijkse verjaardagsparade van koning Charles. Kort daarna haalde de neef van wijlen koningin Elizabeth zijn iPhone uit zijn jaszak om de festiviteiten vast te leggen.

Britse media merken op dat Edward het eerste lid van de koninklijke familie is dat tijdens een balkonoptreden openlijk gebruikmaakte van een mobiele telefoon.