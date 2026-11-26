Jon van Eerd is vanaf donderdag tijdelijk te zien als Conny in zijn eigen theaterproductie Boeing Boeing. De producent en regisseur valt in voor Rian Gerritsen, die tijdens de tweede try-out ongelukkig ten val is gekomen en een blessure heeft opgelopen. Dat meldt het management van de theatervoorstelling.

Volgens Van Eerd is het een grote uitdaging om de rol op korte termijn voor te bereiden en over te nemen. "Ik dacht dat ik bij deze voorstelling eindelijk eens rustig vanuit de zaal kon toekijken, maar dat liep even anders", laat hij weten. "Binnen een paar dagen een complete rol instuderen is behoorlijk aanpoten." Verder zegt de 66-jarige theatermaker de blessure "ontzettend vervelend" te vinden voor Gerritsen. "Ik hoop dat ik haar op deze manier de tijd kan geven om goed te herstellen."

Het is nog niet bekend wanneer de actrice haar rol in de theatervoorstelling weer kan oppakken. De komedie gaat zondag in première in de Goudse Schouwburg in Gouda.

Boeing Boeing gaat over een vrouw die relaties heeft met drie piloten die dat niet van elkaar weten. Onder anderen Loiza Lamers, Loek Peters en Thomas Cammaert spelen mee in de nieuwe Nederlandse versie van de theaterklassieker van de Franse toneelschrijver Marc Camoletti.