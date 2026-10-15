Koning Filip heeft donderdag de Oekraïense president Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel. Het Belgische hof deelde foto's van de ontmoeting, waarop te zien is dat de twee staatshoofden met elkaar in gesprek zijn. De president werd al meermaals ontvangen op het paleis. De laatste keer was in juni.

Zelensky sprak in Brussel ook met de Belgische premier Bart De Wever en NAVO-baas Mark Rutte. De president bezocht de hoofdstad in verband met de Europese top, waar leiders van de 27 lidstaten met elkaar spreken over de financiële steun aan Oekraïne.

Eerder deze week bezocht Zelensky de Britse koning Charles in Buckingham Palace.