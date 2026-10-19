De badkamer verduurzamen: waar begin je als je gaat verbouwen?

De verduurzaming van Nederlandse woningen krijgt opnieuw veel aandacht. Met een nieuwe landelijke campagne wil de overheid huiseigenaren helpen om stap voor stap hun woning energiezuiniger te maken. Daarbij gaat het niet alleen om grote ingrepen zoals dak- en gevelisolatie. Ook bij een verbouwing kunnen kleinere keuzes bijdragen aan een comfortabelere en efficiëntere woning.

Ook de badkamer telt mee

Wie de badkamer gaat renoveren, denkt waarschijnlijk eerst aan tegels, sanitair en de indeling. Toch is dit juist een geschikt moment om ook naar het energieverbruik te kijken. De badkamer wordt vaak maar enkele momenten per dag gebruikt, waardoor het niet altijd nodig is om de ruimte continu op dezelfde temperatuur te houden. Een Elektrische badkamer radiator kan bijvoorbeeld gericht voor warmte zorgen op de momenten dat de badkamer daadwerkelijk wordt gebruikt.

Ook isolatie verdient aandacht. Wie toch muren, ramen of andere onderdelen van de badkamer aanpakt, kan maatregelen meteen meenemen. Daarmee voorkom je dat een ruimte na de renovatie wel nieuw oogt, maar nog steeds onnodig veel warmte verliest.

Minder energie voor warm water

Een aanzienlijk deel van het energiegebruik in huis gaat naar warm water. Vooral bij het douchen kan daarom winst worden behaald. Een waterbesparende douchekop is een relatief eenvoudige maatregel, maar bij een grotere renovatie zijn er meer mogelijkheden. Zo kan een douche-wtw warmte uit het wegstromende water gebruiken om koud water alvast op te warmen. Een douche-wtw staat voor douche-warmteterugwinning. Het is een systeem dat warmte uit het gebruikte douchewater terugwint voordat dat water via de afvoer verdwijnt. Die warmte wordt gebruikt om het koude water dat richting de douche of warmwaterinstallatie stroomt alvast op te warmen.

Ook de keuze voor de douche zelf speelt een rol. Een goed ontworpen inloopdouche kan comfort en toegankelijkheid combineren. Daarbij is het verstandig om tijdens de voorbereiding aandacht te besteden aan de overgang tussen de douchevloer en de rest van de badkamer. Een Douche dorpel kan helpen om water op de juiste plek te houden en de douchezone duidelijk af te bakenen.

Ventilatie niet vergeten

Energie besparen betekent niet dat de badkamer volledig moet worden afgesloten. Juist in een vochtige ruimte blijft goede ventilatie belangrijk. Na het douchen moet vochtige lucht zo snel mogelijk worden afgevoerd om problemen met schimmel en materialen te voorkomen. Moderne ventilatiesystemen kunnen bovendien rekening houden met de luchtvochtigheid, waardoor ze niet onnodig blijven draaien.

Bij een verbouwing is het daarom verstandig om verwarming, isolatie en ventilatie als één geheel te bekijken. De keuzes voor de verschillende onderdelen beïnvloeden elkaar en bepalen uiteindelijk zowel het comfort als het energiegebruik.

Kleine keuzes maken samen verschil

De aandacht voor verduurzaming maakt duidelijk dat een energiezuiniger huis niet altijd begint met één grote investering. Soms ligt de grootste winst juist in meerdere kleinere verbeteringen die tijdens een geplande verbouwing eenvoudig kunnen worden meegenomen.

Ook Megadump ziet dat de badkamer steeds meer wordt bekeken als onderdeel van het totale wooncomfort