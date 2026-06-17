Universal Music: Dikke Pens is een verminking van Take A Chance

Het carnavalsnummer Dikke Pens is "een verminking" van de hit Take A Chance On Me van ABBA. Dat stelde muzieklabel Universal Music woensdag in de rechtszaak tegen carnavalsgroep De Kapotte Kachels. De originele auteurs van Take A Chance On Me, Benny Andersson en Björn Ulvaeus, mogen volgens Universal daarom eisen dat het nummer niet op Spotify te horen is.

Dikke Pens werd in maart van Spotify verwijderd op verzoek van Universal Music, omdat het de auteursrechten van de voormalige ABBA-leden zou schenden. De Kapotte Kachels eisten woensdag in Utrecht dat het nummer weer op de streamingdienst mag worden gezet. Volgens hen is het toegestaan om een parodie te maken. Deze verbieden zou volgens hen een schending zijn van de vrijheid van meningsuiting. Er zouden daarnaast "talloze" vergelijkbare carnavalsnummers op Spotify te vinden zijn.

Ook zou de groep naar eigen zeggen geen winst willen maken met Dikke Pens. "De Kapotte Kachels willen geen winst maken over de rug van ABBA", aldus hun advocaat. Ze zouden Universal meerdere keren hebben aangeboden om alle inkomsten van het nummer aan ABBA te geven.

'Platte tekst'

Volgens Universal gaat het echter met name om de "autonomie" van Ulvaeus en Andersson om zelf te bepalen wie hun muziek gebruikt en verwerkt. "Zij vinden dat hun muziek en tekst een eenheid vormen", aldus de advocaat. Daarom geven zij volgens de advocaat "in principe nooit toestemming" voor bewerkingen van hun muziek. "Het is een platte tekst", aldus de advocaat. "Het is een goedkope manier om mee te liften op het werk van een ander."

De vrijheid van meningsuiting wordt volgens de advocaat niet buitenproportioneel beperkt. De Kapotte Kachels mogen het nummer van Universal wel opvoeren tijdens hun shows, ook als die worden uitgezonden of opgenomen. Ulvaeus en Andersson trekken echter de grens bij het commercieel verspreiden van het lied via Spotify. "Het kan niet zo zijn dat artiesten enkel met humor iets overnemen en het nummer toe-eigenen."

De rechter vroeg tijdens de zitting opnieuw of de partijen er onderling uit konden komen, maar dat zien ze niet zitten. De rechtbank wil over zes weken uitspraak doen, maar houdt rekening met vertraging vanwege de zomervakantie.