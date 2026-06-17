Japans keizerspaar maakt lange buiging tijdens kranslegging

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben woensdagochtend een lange buiging gemaakt tijdens een kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Het keizerspaar begon eerder woensdag, op uitnodiging van de koning, aan een driedaags staatsbezoek aan Nederland.

Naruhito en Masako kwamen rond 11.30 uur, begeleid door burgemeester Femke Halsema en minister-president Rob Jetten, de Dam opgelopen. Voor ze de linten van de krans schikten, betuigden zij hun respect door kort te buigen. Naderhand maakte het paar een lange buiging terwijl een trompetter het signaal taptoe liet klinken en het gezelschap een minuut stilte in acht nam.

De keizer en keizerin begonnen het staatsbezoek woensdagochtend met een officiële welkomstceremonie, waarbij zij werden begeleid door koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Later op de dag reist de koning met Naruhito naar Delft voor een bezoek aan kennisinstituut Deltares. De eerste dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.