HEERENVEEN (ANP) - Sc Heerenveen is het seizoen begonnen met een 1-0-zege op FC Twente. Luca Oyen maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in Friesland.

Bij Heerenveen begonnen de nieuwelingen Dirk Proper en Lanroy Machine in de basis. Bij FC Twente speelde Thomas van den Belt in plaats van Daouda Weidmann, die afgelopen donderdag bij het duel met FC DAC 1904 geblesseerd raakte.

In de eerste helft kregen beide ploegen een aantal kansen in het Abe Lenstra Stadion, maar kwamen ze niet tot scoren.

Invaller Oyen opende in de 52e minuut de score. De Belg versloeg Twente-doelman Lars Unnerstall na een assist van Jacob Trenskow in de korte hoek. FC Twente ging daarna tevergeefs op zoek naar de gelijkmaker.