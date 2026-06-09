Presentatrice Hila Noorzai heeft afscheid moeten nemen van haar vader. Dat deelt de 33-jarige presentatrice dinsdag in een bericht op Instagram.

"Deze week ben ik mijn inspirator, mijn steunpilaar, mijn lieve vader verloren", schrijft Noorzai. "Je was pas drie weken opa geworden. We hadden je nog zo graag langer bij ons willen hebben."

De presentatrice zegt onder meer de lach, het advies en de steun van haar vader te missen. "Ik hoop dat Het Paradijs jou nu net zo warm omhelst als jij ons altijd hebt vastgehouden."

Noorzai beviel vorige maand van haar eerste kind. Op 12 mei werden zij en haar man Wouter ouders van zoon Joah Malek.