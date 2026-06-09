ALMELO (ANP) - Bondscoach Arjan Veurink kiest voor Marisa Olislagers en Daniëlle van de Donk bij de voetbalsters van Oranje in het WK-kwalificatieduel met Polen. De 25-jarige Olislagers vervangt Janou Levels als linksback, 173-voudig international Van de Donk komt in de ploeg voor aanvallende middenveldster Ella Peddemors. De aftrap is om 21.00 uur in Almelo.

Veurink had al enkele wijzigingen aangekondigd in vergelijking met het verloren WK-kwalificatieduel met Ierland van vrijdag (3-2). Door die nederlaag kan Oranje zich alleen nog direct voor het WK plaatsen door zelf Polen te verslaan en te hopen dat Frankrijk - Ierland tegelijkertijd in een gelijkspel eindigt.

Aanvoerster Dominique Janssen en Veerle Buurman vormen opnieuw het hart van de verdediging. Lynn Wilms krijgt weer de voorkeur als rechtsback boven Kerstin Casparij.