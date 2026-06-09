ALMELO (ANP) - Aanvalster Romée Leuchter was maar wat toe aan een treffer na ruim anderhalf jaar niet te hebben gescoord in Oranje. "Dat kun je wel zeggen, ja. Het was een lange tijd. Maar ik ben er blij mee", zei de 25-jarige spits van Paris Saint-Germain na de 3-1-zege op Polen in Almelo.

Haar 2-0 na een uur spelen behoort ook tot de mooiere treffers die ze heeft gemaakt. Na een voorzet van Kerstin Casparij vond Leuchter met een knappe volley ter hoogte van de eerste paal de korte hoek. "Toen ik hem raakte, dacht ik al dat 'ie erin kon vliegen en dat deed 'ie. Ik denk wel dat deze bij mijn mooiere hoort, maar daarvoor moet ik hem nog even terugkijken."

Bondscoach Arjan Veurink noemde de treffer van Leuchter "heel bevrijdend" voor haar. "Ze heeft er even op moeten wachten, maar dit was een typische Romée-goal. Ik hoop dat er meer mogen volgen."

Leuchter maakte haar zesde doelpunt in 32 interlands. Haar laatste treffer in Oranje was in oktober 2024.