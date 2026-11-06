ALKMAAR (ANP) - AZ-aanvoerder Peer Koopmeiners was donderdagavond na de 2-1-nederlaag tegen Juventus nog niet in staat geweest om zijn broer Teun te feliciteren. Dat zei de jongste van de broers Koopmeiners na de Europa League-wedstrijd in Alkmaar. "Ik heb hem heel kort even gezien net, maar een felicitatie mag wachten tot morgen", zei een balende Koopmeiners.

"Hij schiet hem onwijs knap binnen, ik had precies het zicht van achteren", zei Peer Koopmeiners over de 0-1 van Teun. "Hij kwam met een behoorlijke stuit en op een behoorlijke snelheid." De oudste van de twee broers kreeg na de wedstrijd ook de complimenten van zijn Italiaanse coach Luciano Spalletti. "Ik hoop hem zo nog even te zien in de catacomben", zei Peer Koopmeiners over zijn broer. "Maar volgens mij gaat het allemaal vrij snel weer richting het vliegveld."

AZ stond bij rust met 2-0 achter, maar wist in een spannende slotfase nog bijna gelijk te maken. "Het is jammer dat je er niet iets eerder een wedstrijd van kan maken", zei Koopmeiners. "Maar ik vind wel dat we onze rug gerecht hebben na die eerste helft, dat is knap van ons."

"Ik vond dat we de eerste helft voetballend soms wel meededen, maar dat we ons fysiek te makkelijk lieten aftroeven", aldus de aanvoerder. "Dan zie je meteen hun volwassenheid en ervaring." Juventus ging voor rust effectief met de kansen om, terwijl AZ weinig wist te creëren. In de tweede helft waren de Alkmaarders, mede dankzij een aantal invallers, sterker dan Juventus. "Dan hoop je dat je iets eerder die aansluitingstreffer maakt om het echt te laten spoken."