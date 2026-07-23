Aanvaller Garnacho verlaat Chelsea voor Aston Villa

LONDEN (ANP) - Chelsea heeft het vertrek van Alejandro Garnacho naar Aston Villa bevestigd. De club uit Birmingham huurt de 22-jarige vleugelspits uit Argentinië een seizoen en neemt hem daarna definitief over.

Chelsea en Aston Villa deden afgelopen week ook al zaken. De club uit Londen nam Morgan Rogers over voor een recordbedrag van 137 miljoen euro. De aanvallende middenvelder is nu de duurste Britse speler ooit.

Chelsea nam Garnacho vorig jaar voor ruim 46 miljoen euro over van Manchester United.