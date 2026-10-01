THESSALONIKI (ANP) - Denzel Dumfries maakte de spelers van het Nederlands elftal de complimenten dat ze zich in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League na een achterstand van 2-0 alsnog terug wisten te knokken tot 2-2.

"We moesten in de tweede helft weer opnieuw beginnen en dat hebben we in de rust tegen elkaar gezegd. Complimenten hoe we dat omdraaien, de hoofdjes niet laten hangen en gewoon doorgaan", sprak de rechtervleugelverdediger tegen de NOS.

De eerste helft tegen Griekenland was de slechtste helft onder leiding van bondscoach Xavi Hernández. "Wat blijft hangen, is dat je niet zo moet beginnen natuurlijk", vervolgde Dumfries. "Dat zag je vorige week tegen Duitsland en dat zag je vandaag. We willen absoluut niet laks beginnen, maar gedurende de eerste helft merk je dat je bepaalde duels niet wint, waardoor zij in de wedstrijd kunnen komen. In de rust was er onderling woede. In de tweede helft zie je dat we met de juiste energie naar buiten komen en het willen omdraaien. Uiteindelijk was het een goede tweede helft."