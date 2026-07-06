NYON (ANP/BELGA) - De Europese voetbalbond UEFA vindt dat "de FIFA een rode lijn heeft overschreden" met het opheffen van de schorsing voor de Amerikaan Folarin Balogun. Door het herzien van de schorsing kan de aanvaller, die tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart kreeg, alsnog in actie komen tegen België in de achtste finales op het WK voetbal.

"Deze beslissing is ongekend, onbegrijpelijk en onverdedigbaar", verklaarde de UEFA. "Voetbal is, net als elke andere sport, gebaseerd op regels, die de basis vormen voor eerlijke, oprechte en transparante competitie. Soms zijn regels voor interpretatie vatbaar. In dit geval is dat niet zo."

"Een automatische schorsing van minimaal één wedstrijd na een rode kaart is geen discretionaire bevoegdheid en vereist geen beslissing van een bevoegde instantie", aldus de UEFA.

De Amerikaanse president Donald Trump zou volgens The New York Times met FIFA-voorzitter Gianni Infantino hebben gebeld en zou hem hebben gevraagd de schorsing van Balogun te herzien.