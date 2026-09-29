Verdachte van beschieten huis Rihanna is toerekeningsvatbaar

De vrouw die ervan wordt verdacht dat zij het huis van zangeres Rihanna heeft beschoten, is toerekeningsvatbaar. Dat oordeelde de rechter in Los Angeles dinsdag, schrijft persbureau AFP.

De zaak werd eerder opgeschort, omdat er volgens de rechter genoeg aanleiding was om de handelingsbekwaamheid van de vrouw in twijfel te trekken. Inmiddels heeft psychiatrisch onderzoek uitgewezen dat de verdachte geestelijk in staat is om terecht te staan. De 35-jarige Ivanna Ortiz wordt vervolgd voor een geval van poging tot moord op de zangeres en tal van andere misdrijven.

De woning van Rihanna werd in maart beschoten. De zangeres en haar man A$AP Rocky waren toen met hun drie kinderen thuis. Ortiz heeft de beschuldigingen ontkend.

De verdachte is opgeroepen om woensdag voor een hoorzitting te verschijnen. Bij een veroordeling riskeert Ortiz een levenslange gevangenisstraf.