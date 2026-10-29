Máxima woont jubileumconcert Concertgebouworkest bij

Koningin Máxima heeft donderdag het jubileumconcert ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Academie van het Concertgebouworkest bijgewoond. De voorstelling vond plaats in het Koninklijk Concertgebouw.

De vorstin, gekleed in een zwarte japon, werd in Amsterdam ontvangen door onder meer Robbert Dijkgraaf, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Koninklijk Concertgebouworkest, en directievoorzitter Dominik Winterling.

De Academie van het Concertgebouworkest is al 25 jaar een internationaal gerenommeerd opleidingsinstituut voor talentvolle jonge musici. Het concert werd geleid door toekomstig chef-dirigent Klaus Mäkelä. De musici waren huidige en voormalige deelnemers aan de talentontwikkelprogramma's.