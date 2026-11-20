De twee vervolgfilms op Mel Gibsons omstreden film The Passion of the Christ hebben een Italiaanse distributeur gevonden. RAI Cinema en Leone Film Group hebben de rechten verworven van The Resurrection of the Christ, meldt Variety vrijdag.

De oorspronkelijke film uit 2004 veroorzaakte veel ophef vanwege het expliciete geweld en beschuldigingen van antisemitisme. Desondanks werd The Passion of the Christ, met Jim Caviezel als Jezus, een groot bioscoopsucces. De film bracht wereldwijd ongeveer 610 miljoen dollar op.

Gibson werkt nu aan twee vervolgfilms die zich afspelen rond de kruisiging en wederopstanding van Jezus. De opnamen vonden, net als bij het origineel, plaats in Italië. De Finse acteur Jaakko Ohtonen heeft de rol van Jezus overgenomen van Caviezel.

Het eerste deel moet op 6 mei 2027 in de Amerikaanse bioscopen verschijnen. Het tweede deel staat gepland voor 25 mei 2028. Dutch FilmWorks heeft de distributierechten voor de Benelux.