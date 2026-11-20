NYON (ANP) - Het Nederlands elftal speelt de kwartfinale tegen Portugal in de Nations League op zaterdag 27 maart om 20.45 uur. De uitwedstrijd is op dinsdag 30 maart, ook om 20.45 uur. Dat blijkt uit het door de UEFA vrijgegeven speelschema.

De kwartfinales België - Duitsland en Spanje - Frankrijk zijn op donderdag 25 maart om 20.45 uur. De vierde kwartfinale gaat zaterdag 27 maart om 18.00 uur tussen Noorwegen en Engeland.

Ook de tweede ontmoetingen in de kwartfinales zijn over twee dagen verdeeld. Naast Portugal - Nederland is op dinsdag 30 maart om 20.45 uur de aftrap bij Engeland - Noorwegen. Zondag 28 maart om 20.45 uur beginnen de duels Frankrijk - Spanje en Duitsland - België.

De halve finales zijn op woensdag 9 en donderdag 10 juni en de finale en wedstrijd om de derde plaats op zondag 13 juni. Mocht Oranje over twee duels winnen van Portugal, dan volgt een ontmoeting met Spanje of Frankrijk.