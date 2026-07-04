Prins Harry laat zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet vooralsnog achter in de Verenigde Staten als hij komende week afreist naar Londen. Dat zegt een woordvoerder van de Britse prins zaterdag volgens persbureau Reuters, na berichtgeving van The Telegraph. Het was eerder de vraag of Harry met zijn gezin de oversteek zou maken voor een mogelijke reünie met zijn vader, koning Charles, in de hoofdstad.

Harry heeft komende week in zijn thuisland een aantal afspraken rondom de Invictus Games die daar volgend jaar worden georganiseerd. Volgens The Telegraph is een afgewezen verzoek om politiebeveiliging de reden dat de prins zijn gezin thuislaat. Sinds hun stap terug binnen de Britse koninklijke familie in maart 2020 worden Harry en zijn gezin in het Verenigd Koninkrijk niet langer automatisch beschermd als zij daar zijn.

De prins vliegt daarom maandag alleen naar Londen. Vrijdag voegt zijn vrouw Meghan zich naar verwachting bij Harry tijdens zijn bezoek aan Birmingham. Hier worden de Invictus Games, het sportevenement voor gewonde militairen en veteranen dat Harry ooit oprichtte, in 2027 georganiseerd. Volgens de woordvoerder is het niet uitgesloten dat de kinderen van het stel daar wel bij zullen zijn.