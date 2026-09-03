De eerste uitbreiding van de populaire videogame Crimson Desert verschijnt in oktober. Dat maakte ontwikkelaar Pearl Abyss donderdag bekend. De uitbreiding heet Charting the Unknown en is vanaf 15 oktober verkrijgbaar.

Het verhaal van de downloadbare content, ook wel DLC genoemd, speelt zich na de gebeurtenissen uit het hoofdverhaal af. Gamers kunnen nieuwe gebieden van het continent Pywel ontdekken en krijgen te maken met nieuwe, sterke vijanden die zowel op land als onder water in zee op de loer liggen. Spelers krijgen ook de beschikking over hun eigen schip en kunnen verder onder meer een eigen kasteel bouwen en inrichten.

Sinds de game uitkwam in maart van dit jaar, zijn er al miljoenen exemplaren van Crimson Desert verkocht. Het actie-avonturenspel, dat zich afspeelt in een gigantische open wereld met fantasy-elementen, heeft inmiddels al meerdere gratis updates gekregen.