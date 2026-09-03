UTRECHT (ANP) - FC Utrecht neemt afscheid van Zidane Iqbal. De 23-jarige Irakese middenvelder, die in juni met zijn land meedeed aan het wereldkampioenschap, stapt over naar de Schotse club Dundee United FC.

FC Utrecht nam Iqbal drie jaar geleden over van Manchester United, waar hij de jeugdopleiding doorliep.

"Zidane is inmiddels 23 jaar en wil wekelijks spelen", zegt Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht. "Net als onder de vorige trainer was hij niet verzekerd van een basisplaats en dus wilde Zidane verder kijken."

De transfermarkt in Schotland sluit donderdagavond.