NYON (ANP) - Ajax heeft een boete van 15.000 euro gekregen voor het vuurwerk dat supporters afstaken voorafgaand aan het Conference League-duel bij FC Midtjylland eerder deze maand. Ook gaf de Europese voetbalbond UEFA de Amsterdammers een voorwaardelijke straf van één Europees uitduel zonder eigen fans. Die heeft een looptijd van twee jaar.

De aftrap van FC Midtjylland - Ajax (1-6) werd op 5 november een kwartier uitgesteld vanwege het vuurwerk, dat veel rook veroorzaakte. In het uitvak was een groot spandoek te zien met de afbeelding van de Griekse held Ajax. Aan beide kanten van dat doek werd vuurwerk afgestoken, wat zorgde voor veel rook die maar langzaam wegtrok.