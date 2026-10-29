Viola Davis pleit voor empathie en verbinding bij UNESCO-top

Viola Davis heeft zich donderdagochtend tijdens het UNESCO Global Forum Against Racism and Discrimination in Den Haag uitgesproken over racisme, discriminatie en maatschappelijke verandering. Tijdens de sessie Champions Against Racism, die op het YouTube-kanaal van UNESCO werd gelivestreamd, benadrukte de Amerikaanse actrice op het podium het belang van empathie en verbinding in de strijd tegen discriminatie.

Volgens Davis is meer compassie nodig om mensen dichter bij elkaar te brengen. "We hebben medeleven nodig. Er heerst een epidemie van eenzaamheid", stelde de actrice. "We hebben meer filantropen nodig. We hebben meer empathische mensen nodig. We hebben niet nog meer miljardairs nodig."

De 61-jarige Davis vertelde zich naarmate ze ouder wordt steeds bewuster te zijn van haar eigen sterfelijkheid. "Het is interessant dat iedereen in deze zaal een ding gemeen heeft: we zullen allemaal sterven. En toch is die onmiskenbare waarheid niet genoeg om ons ertoe aan te zetten om er alles aan te doen, hoe radicaal ook, om de kloof tussen ons te overbruggen", liet ze weten.

Verhalen

De actrice, die ook vertelde over haar eigen ervaringen met racisme, pleitte daarnaast voor meer ruimte voor de verhalen van mensen die met discriminatie te maken krijgen. "Er zijn niet genoeg mensen die hun verhaal vertellen en hun waarheid delen", besloot Davis.

Het UNESCO Global Forum Against Racism and Discrimination vindt op 29 en 30 oktober plaats in het World Forum in Den Haag. Naar verwachting nemen ongeveer 1500 mensen uit tachtig landen deel aan het evenement. Koning Willem-Alexander was donderdagochtend aanwezig bij de opening.