Koning bij opening UNESCO-top tegen racisme en discriminatie

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in het World Forum in Den Haag de opening bijgewoond van het UNESCO Global Forum Against Racism and Discrimination. De koning nam samen met premier Rob Jetten en Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh plaats op de eerste rij.

Na een muzikale opening werd de koning door Baldewsingh welkom geheten in zijn toespraak. "Uw aanwezigheid hier vandaag geeft een bijzondere betekenis aan onze bijeenkomst en aan onze gezamenlijke inzet voor gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid", zei hij.

De koning luisterde naar verschillende toespraken en ging daarna in gesprek met onder anderen de Amerikaanse hoogleraar Kimberlé Crenshaw en de Surinaamse vicepresident Gregory Rusland. Willem-Alexander haalde zijn staatsbezoek aan Suriname van vorig jaar aan. Hij omschreef dat als emotioneel en verwees naar de rituelen aan de Surinamerivier. Tijdens dat bezoek ontving hij vergiffenis van nazaten van tot slaaf gemaakten en van de inheemse bevolking voor het gebrek aan handelen van zijn voorouders tegen slavernij en kolonisatie.

Publicaties

Ook sprak Willem-Alexander met onderzoekers over twee UNESCO-publicaties rond racisme en discriminatie. De koning bladerde door de werken en nam ze mee om ze thuis verder te lezen. Daarnaast sprak de koning met Nederlandse vertegenwoordigers over hoe het in Nederland beter kan. Daarbij kwam onder meer de rol van kunst en cultuur aan bod.

De vijfde editie van de UNESCO-top vindt plaats op 29 en 30 oktober. De vorige edities waren in Barcelona, São Paulo, Mexico-Stad en Parijs.