De Belgische zangeres Amber Piddington, een van de kandidaten van de Vlaamse versie van De slimste mens, heeft zich schuldig gemaakt aan partnergeweld. Dat bekent de 25-jarige Piddington in een interview met de Belgische krant De Standaard. Ze zegt daarin dat het onderzoek van de krant naar haar ex-partners de reden was dat ze uit het programma is gestapt.

Piddington maakte vorige week vrijdag op Instagram bekend dat ze "om persoonlijke redenen" niet deelneemt aan de finaleweken van het programma. Ook liet ze weten dat ze een tijdje niet optreedt met haar indieband Kids With Buns. Aan De Standaard vertelt ze dat ze een stap terugneemt, omdat haar ex-partners het moeilijk vinden om haar "voortdurend in de media te zien".

In hetzelfde artikel beschrijven ex-partners haar gedrag als onvoorspelbaar, manipulatief en toxisch. In minstens twee relaties zou sprake zijn geweest van fysiek geweld. Volgens Piddington heeft dat te maken met een traumatische jeugd en "meerdere diagnoses, waaronder complexe posttraumatische stressstoornis".

Bruine Mehdi

"Niet elk slachtoffer wordt dader, maar ik werd dat op een bepaald moment wel. Ik vind het vreselijk dat ik andere mensen heb opgezadeld met een trauma dat lijkt op het trauma dat ik zelf uit mijn jeugd meedraag", aldus de zangeres.

Piddington is niet de eerste kandidaat die zich heeft teruggetrokken uit het meest recente seizoen van de Vlaamse De slimste mens ter wereld. Ook influencer Bruine Mehdi trok zich terug na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.