MANCHESTER (ANP) - Manchester United blijft ook onder de nieuwe trainer Mauricio Pochettino teleurstellen. De gevallen grootmacht verloor bij het thuisdebuut van de Argentijn met 4-0 van Brentford.

United bezet de voorlaatste plaats in de Premier League met 8 punten, 1 punt meer dan Crystal Palace. De ploeg uit Londen speelt zondag nog tegen Hull City.

Het duel met Brentford was de derde wedstrijd onder Pochettino, die deze maand de ontslagen Michael Carrick opvolgde. De Argentijn debuteerde vorige week met een 0-4-nederlaag bij Liverpool en speelde daarna gelijk bij Sporting in de Champions League (2-2).

Callum Wilson maakte voor rust twee doelpunten namens Brentford. Hij speelde bij de 1-0 Harry Maguire uit en scoorde met een hard schot, waarna hij even later het eindstation was van een snelle uitbraak. Kristoffer Ajer en Kevin Schade scoorden nog in de slotfase: 0-4. Joshua Zirkzee stond in de basis bij United, Matthijs de Ligt bleef op de bank. Sepp van den Berg speelde de hele wedstrijd namens Brentford.