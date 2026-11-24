De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties noemen de geseling van zangeres Parastoo Ahmadi door de Iraanse overheid "weerzinwekkend" en "onmenselijk". De internationale organisatie heeft het land volgens persbureau AFP opgeroepen om het straffen met zweepslagen af te schaffen.

De 29-jarige zangeres kreeg deze week 74 zweepslagen omdat zij eind 2024 zonder hijab in een YouTube-video te zien was. Ook vier van haar producers kregen deze straf. Daarnaast mag Ahmadi de komende twee jaar geen muziek maken en Iran niet verlaten.

Ahmadi was in de video te zien tijdens een optreden in de stad Qom, ten zuiden van Teheran. Het was een optreden zonder publiek, maar de film werd miljoenen keren bekeken. Uit alle delen van de wereld reageerden mensen positief op het filmpje.

De zangeres droeg een zwarte jurk, maar geen sluier die haar hoofd bedekte. Iran scherpte in 2024 de zedenwet aan. Vrouwen die geen hoofddoek dragen, kunnen nu lange gevangenisstraffen, hoge boetes of zelfs de doodstraf krijgen.