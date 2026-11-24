LONDEN (ANP) - Arsenal heeft voor de tweede keer gelijkgespeeld in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Engelse kampioen van coach Mikel Arteta kwam in het eigen Emirates Stadium niet verder dan 1-1 tegen Borussia Dortmund.

Door het gelijkspel staat Arsenal na vijf wedstrijden op 11 punten. De club uit Londen speelde eerder gelijk tegen Bayern München. Borussia Dortmund staat op 10 punten.

Joey Veerman speelde voor Dortmund de hele wedstrijd. Bij Arsenal viel Jurriën Timber in de tweede helft in.