MANCHESTER (ANP) - Mede door een doelpunt van Noa Lang is de wedstrijd in de Champions League tussen Manchester City en Napoli in een 2-2-gelijkspel geëindigd. De Oranje-international tekende een kwartier voor tijd met een volley voor de 2-1 van de Italianen, maar Rayan Cherki bracht de thuisploeg in de slotfase op gelijke hoogte.

Rasmus Højlund had tien minuten na rust met een doeltreffend schot de score geopend namens Napoli. Ayyoub Bouaddi schoot halverwege de tweede helft de 1-1 binnen, waarna Lang de tweede Italiaanse treffer maakte. Het doelpunt bleek niet genoeg voor de winst. Naast Lang speelde ook Sam Beukema de hele wedstrijd voor de bezoekers.

City heeft na vijf wedstrijden 10 punten, 6 punten meer dan Napoli.

RB Leipzig was met 3-1 te sterk voor RC Lens. Antonio Nusa was twee keer trefzeker voor de thuisploeg. Real Betis won met 2-0 bij Slovan Bratislava na twee doelpunten van Cucho Hernández. Como versloeg AEK Athene met 1-0.