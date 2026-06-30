KNVB maakt melding van discriminatie richting spelers Oranje

KANSAS CITY (ANP) - De KNVB maakt melding van online discriminerende reacties richting Oranje-internationals na de uitschakeling op het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. Dat laat een woordvoerder weten.

Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten in de wedstrijd in de zestiende finales, die in 1-1 eindigde, een strafschop. Marokko faalde twee keer vanaf elf meter en won de penaltyserie met 3-2. Oranje is daarmee uitgeschakeld.

Kluivert, Timber en Summerville werden na afloop op sociale media geconfronteerd met discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen en besloten de reacties bij hun berichten uit te zetten, zodat mensen niet meer konden reageren.

'Verschrikkelijk'

"Wij vinden dit verschrikkelijk", aldus een woordvoerder van de KNVB. "De KNVB gaat in elk geval een melding doen bij Meld.Online Discriminatie. Na een melding beoordelen de juridisch medewerkers daar of de uiting strafbaar is. Dat kan het begin zijn van een aangifte bij het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek kan starten."

Het is niet voor het eerst dat internationals na gemiste strafschoppen op een eindtoernooi met discriminatie te maken krijgen. De Engelse spelers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka overkwam het na de verloren EK-finale tegen Italië in 2021. Ook de Engelse bond ondernam toen actie.

"Voetbal brengt miljoenen verschillende mensen samen en discriminatie doet het tegenovergestelde. Dat staat dus haaks op alles waar het voetbal voor staat", besluit de woordvoerder van de KNVB.