De komende editie van festival Down The Rabbit Hole kent niet één, maar zes zogeheten 'special guests'. Dat maakte het festival zondag bekend via sociale media. Over de afgelopen weken werd al duidelijk dat het ging om Frenna, Spinvis, Wende, Sophie Straat, Elmer en Ray Fuego.

"Ze spelen hun eigen show, maar daar blijft het niet bij. Samen creëren we iets extra's. Wat dat wordt? Misschien iets groots, misschien iets kleins, misschien allebei", houdt het festival het mysterieus in een bericht op de website.

Het festival ontvangt elk jaar een special guest. In eerdere jaren waren dit Blaudzun, My Baby, Ronnie Flex, De Jeugd Van Tegenwoordig, Froukje, Jungle by Night, Sef, S10 en Sticks.

Down The Rabbit Hole vindt volgend jaar plaats van 2 tot en met 4 juli in Beuningen. Het festival deelt maandag meer namen en informatie over de kaartverkoop.