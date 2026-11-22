DEVENTER (ANP) - Fortuna Sittard blijft in de Eredivisie boven verwachting presteren. De Limburgers wonnen zondag ook de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles: 0-1. Fortuna staat stevig op de zevende plaats met 6 punten minder dan koploper PSV. Fortuna verloor in de eerste dertien speelronden maar twee keer.

Het was voor Fortuna Sittard de eerste wedstrijd nadat succestrainer Danny Buijs deze week bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken. De voormalige middenvelder zag zijn elftal het verschil in Deventer kort na rust maken. Spelmaker Mohamed Ihattaren stond in de 50e minuut met een goede dieptepass op Kristoffer Peterson aan de basis van de treffer. Peterson gaf de bal vervolgens voor, waarna de vrijstaande Anthony Descotte kon scoren: 0-1.

Go Ahead Eagles kwam in het vervolg nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker. Een doelpunt van Melle Meulensteen werd afgekeurd wegens buitenspel en Fortuna ontsnapte een kwartier voor tijd bij een scrimmage voor het doel.

Het was voor Go Ahead, dat op de negende plaats staat, de eerste nederlaag in een thuiswedstrijd in de Eredivisie dit seizoen.