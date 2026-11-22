ROTTERDAM (ANP) - FC Twente blijft ook na de elfde speelronde de koploper in de Vrouwen Eredivisie. De recordkampioen won zondag op bezoek bij Feyenoord met 1-0 en heeft nu 25 punten. Ajax is de nieuwe nummer 2 en heeft na de 5-0-overwinning bij De Graafschap ook 25 punten. PSV speelde thuis gelijk tegen PEC Zwolle (0-0) en staat nu derde met 23 punten.

FC Twente verloor de afgelopen twee speelronden van Ajax en PSV en zag daarmee de ruime voorsprong op de ranglijst verdwijnen. Tegen Feyenoord wist de koploper in de 61e minuut het net te vinden. Leonie Carpay scoorde op aangeven van Danique van Ginkel.

Ajax maakte vroeg in de wedstrijd het verschil tegen De Graafschap, de verrassende nummer 4 van de Vrouwen Eredivisie. Daliyah De Klonia maakte in de vierde minuut de 1-0 en na minder dan tien minuten spelen stond de 2-0 op het scorebord, een eigen doelpunt van Fieke Kroese. Sherida Spitse scoorde uit een strafschop en in de tweede helft lieten De Klonia en Sophie te Brake de score oplopen.

PSV bleef in Eindhoven steken op 0-0 tegen PEC. De bezoekers uit Zwolle speelden vanaf de 67e minuut met een speelster minder na een rode kaart voor Mare Westerink.