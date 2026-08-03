Buckingham Palace heeft nieuwe liften geïnstalleerd om het paleis beter toegankelijk te maken. De aanpassingen maken deel uit van een sinds 2018 lopend renovatieprogramma.

Op sociale media deelt het paleis beelden van de nieuwe liften, die het voor rolstoelgebruikers en bezoekers met een beperkte mobiliteit gemakkelijker moeten maken het paleis te bezoeken. Ook zijn meer mindervalidentoiletten aangelegd en extra rolstoelhellingen geplaatst.

Met het renovatieprogramma wordt de verouderde infrastructuur van het paleis, dat dateert uit 1703, vernieuwd en toekomstbestendig gemaakt. De werkzaamheden kosten in totaal zo'n 369 miljoen pond.