Koning Haakon: longtransplantatie Mette-Marit geslaagd

De longtransplantatie die koningin Mette-Marit afgelopen zomer onderging, is geslaagd. Dat deelde de Noorse koning Haakon donderdag in zijn toespraak tijdens het jaarlijkse galadiner voor het Noorse parlement. Mette-Marit was zelf niet aanwezig bij het diner.

"Ze was heel graag vanavond bij ons geweest, maar moet herstellen van de geslaagde longoperatie van afgelopen zomer", zei koning Haakon. "Het eerste jaar na zo'n ingrijpende operatie is vrij kwetsbaar. Dat heeft ze de afgelopen weken gemerkt, maar we zijn allemaal heel dankbaar dat het de goede kant op gaat", zei hij verder.

Het Noorse persbureau NTB schrijft dat het de eerste keer is dat Haakon inging op de operatie, los van eerdere uitspraken over de algemene gezondheidstoestand van de koningin. Mette-Marit onderging de longtransplantatie, omdat zij al enkele jaren leed aan de ziekte longfibrose, een chronische aandoening aan de longen.