BRUSSEL (ANP) - De Belgische voetbalbond KBVB heeft van wereldvoetbalbond FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van de Amerikaanse voetballer Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard.

De KBVB had bij FIFA om een legitieme toelichting gevraagd op het omzetten van de straf na de rode kaart van de Amerikaan. "De FIFA heeft deze vraag zelf omgezet in een beroep om vervolgens onmiddellijk te verzekeren dat dit beroep onontvankelijk zou worden verklaard", zegt de KBVB.

De bond maakte vervolgens bekend de speelgerechtigdheid van de betrokken speler voor de komende wedstrijd formeel te betwisten.

De Verenigde Staten en België spelen in de nacht van maandag op dinsdag om 02.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar in de achtste finales van het WK.