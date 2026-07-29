Neymar verwacht te stoppen bij Brazilië: mijn tijd is voorbij

SÃO PAULO (ANP) - Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het nationale voetbalelftal van Brazilië. Dat liet de 34-jarige aanvaller blijken nadat hij met Santos in de Copa Sudamericana had gewonnen van Universidad Central Venezuela (4-2).

"Ik denk dat mijn tijd bij het nationale team voorbij is. Ik heb daar geschiedenis geschreven en daar ben ik heel blij mee. Ik heb daar veel meegemaakt, mijn bloed en mijn leven gegeven en altijd gevochten voor het gele shirt. Maar ik denk niet dat ik het nog wil", aldus Neymar, die topscorer aller tijden is van de Brazilianen.

Brazilië verloor begin juli op het WK in de achtste finales van Noorwegen met 2-1. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het WK mee zou doen. De aanvaller was lange tijd geblesseerd geweest. Bondscoach Carlo Ancelotti besloot hem wel mee te nemen.