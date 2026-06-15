VPRO schrapt 58 banen door bezuinigingen

Bij de VPRO verdwijnen als gevolg van de bezuinigingen bij de publieke omroep 58 banen. De reorganisatie treft zowel de media- en productiekant als de ondersteunende afdelingen, meldt de omroep. Tegelijkertijd ontstaan er veertien nieuwe arbeidsplaatsen. Medewerkers van de VPRO zijn maandag geïnformeerd.

Algemeen directeur Zakia Guernina spreekt van "een zwarte dag in de honderdjarige geschiedenis" van de omroep. "De bezuinigingen dwingen ons afscheid te nemen van collega's die zich dag in, dag uit, met hart en ziel inzetten om het Nederlandse publiek verhalen te brengen", zegt ze. "De VPRO zal zich blijven onderscheiden met de kracht van onafhankelijke journalistiek, verhalen en verbeelding. Vanuit de overtuiging dat een open, kritische en rechtvaardige samenleving niet vanzelf ontstaat, maar gemaakt, gevoed en beschermd moet worden."

De VPRO sprak in december de verwachting uit dat de bezuinigingen bij de VPRO zouden leiden tot het verlies van 35 tot 45 arbeidsplaatsen.

Zomergasten

Toen werd ook al duidelijk dat verschillende programma's niet meer terugkeren. Zo wordt van het iconische interviewprogramma Zomergasten na de komende reeks geen nieuw seizoen meer gemaakt. Ook Plakshot van Roel Maalderink, het radioprogramma Vrije Geluiden en de kinderprogramma's Hoofdzaken en De Cadeaufabriek stoppen.

Eerder meldden andere omroepen al dat ze banen moeten schrappen vanwege de door de politiek opgelegde bezuinigingen.