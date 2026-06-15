Wef heeft nooit 'andere band' gehad met collega Nordin Blessing

Dj Wef ontkent dat ze een affaire zou hebben gehad met haar collega-radiomaker Nordin Blessing. Op Instagram schrijft ze dat ze "nooit een andere band dan een vriendschap" met hem heeft gehad.

Het statement van Wef komt kort nadat bekend werd dat de relatie van Blessing met realityster Channah Koerten is gestrand. De afgelopen tijd deden geruchten de ronde dat Blessing vreemd zou zijn gegaan.

"Na bijna 24 uur in deze situatie te hebben gezeten, kan ik nog steeds niet geloven hoeveel mensen een oordeel vormen zonder de feiten te kennen", schrijft Wef daarover. "Wat ik misschien nog het meest bizar vind, is dat NIEMAND op dit moment de waarheid lijkt te vertellen. Maar goed, uiteindelijk komt de waarheid ALTIJD boven water... Het blijft gek hoe social media werkt en hoe makkelijk er verhalen worden geloofd, terwijl niemand de moeite neemt om de waarheid te achterhalen."

Wef, die met Blessing een radioprogramma heeft op FunX, zegt dat het haar raakt dat mensen "zonder enig bewijs het eerste verhaal geloven dat voorbijkomt". "Gelukkig weten mijn partner, mijn familie, mijn werk en de mensen die echt dicht bij mij staan wat er daadwerkelijk speelt. Dat is uiteindelijk het enige wat voor mij telt."