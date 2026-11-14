BORDEAUX (ANP) - Kylian Mbappé kan zondag voor Frankrijk uitkomen in het laatste groepsduel met Turkije in de Nations League. "Hij is er weer bij", zei bondscoach Zinédine Zidane op een persconferentie in Bordeaux. "Ik heb hem er liever wel dan niet bij."

Mbappé miste donderdag het duel met Italië, dat voor Frankrijk met 3-1 verloren ging. De spits van Real Madrid had te veel spanning op zijn hamstrings. Frankrijk heeft tegen Turkije aan een gelijkspel voldoende voor een plek in de kwartfinales van de Nations League.

Zidane baalt van verhalen in de media dat hij een slechte relatie met Mbappé heeft. "Dat is onzin, maar het is wel vervelend dat het gezegd wordt", zei hij. De 27-jarige Mbappé maakte tot dusver 67 doelpunten in 107 interlands voor Frankrijk.