Carl Philip deelt foto van kinderen en wenst volgers fijne zomer

Prins Carl Philip en prinses Sofia van Zweden wensen hun volgers een fijne zomer. Het stel deelt daarbij op hun gezamenlijke Instagram-account een foto van hun vier kinderen.

"Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomer!", schrijft het koppel bij een foto van prins Alexander (10), prins Gabriel (8), prins Julian (5) en prinses Ines (1).

De 47-jarige broer van kroonprinses Victoria heeft nog geen vakantie, blijkt uit de agenda op de website van het Koninklijk Huis van Zweden. Zaterdag is hij aanwezig bij de opening van een tentoonstelling in Båstad. Met Sofia en een groot deel van de koninklijke familie is hij op 14 juli bij het Victoria-concert, ter ere van de verjaardag van zijn zus.